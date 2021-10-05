بعد عطل «فيسبوك».. تنظيم الاتصالات: «5 – 8 أضعاف» زيادة فى حجم الحركة على تطبيقات المحادثة البديلة

كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن مضاعفة حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية أمس الاثنين البديلة للفيسبوك من 5 إلى 8 أضعاف، علاوة على زيادة حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية من 3 إلي 4 أضعاف، نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لـ فيسبوك بعد العطل الفني الذى أصاب شبكة التواصل الاجتماعي لمدة قاربت 7 ساعات.

وقال تنظيم الاتصالات عبر موقعه الإلكتروني إن العطل استمر في السوق المصرية بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – واتس اب – فيسبوك مسنجر – انستاجرام) لمدة ست ساعات ونصف (من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا)، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.

ولفت الجهاز إلي أنه قام بتشكيل خلال مجموعة عمل أمس لمتابعة العطل المفاجئ الذي حدث بخدمات شركة فيسبوك على مستوى العالم، بإصدار المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير ذلك على خدمات الانترنت في مصر