بعد عطل فنى.. «مترو الأنفاق»: عودة حركة قطارات الخط الثاني بكامل طاقتها

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي، مضيفا أنه على الفور تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وتم نزول الركاب بمحطة الدقي ومسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.

وأوضح متحدث شركة المترو في بيان صحفي أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لسحب الزحام بالمحطات وتم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين، مؤكدا أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني يعملان بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما.

وناشد عبد الهادي جمهور الركاب بالتواصل مع شركة مترو الأنفاق عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتساب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة (cairometro.gov.eg)، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

وتجدر الإشارة إلى وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.