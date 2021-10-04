بعد عطل غير مسبوق دام ساعات .. عودة تدريجية لـ«فيسبوك» و«واتس آب»

سجلت أسهم شركة فيسبوك المدرجة في بورصة ناسداك الإثنين، انخفاضا بنسبة (5.63%)، على خلفية العطل

أفاد مستخدمون في مصر، بعودة تدريجية لموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب بعد تعطل غير مسبوق دام ساعات.

وقبل ساعات واجه عدد من مستخدمي فيسبوك وواتس آب مشكلة في الدخول لحساباتهم.

ولجأ الكثير من المستخدمين لحساباتهم في موقع التغريدات تويتر .

قبل أن تؤكد موقع فيسبوك أن هناك مشكلة وجار حلها، وكذلك واتس آب وذلك في تغريدتين عبر حسابهما في تويتر.

وسجلت أسهم شركة فيسبوك المدرجة في بورصة ناسداك الإثنين، انخفاضا بنسبة (5.63%)، على خلفية العطل.

وقال موقع “ماركت ووتش” الأمريكي، أن أسهم الشركة “انخفضت إلى أدنى مستوى خلال اليوم، وصل إلى (323) دولارًا للسهم الواحد”.

وذلك أسوأ انخفاض تسجله أسهم الشركة بيوم واحد، منذ انخفاض في 30 أكتوبر الماضي بلغ آنذاك (6.3%) وفق ماركت ووتش.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الشبكة، إن فيسبوك أجرى تغييرا على ما يبدو، صباح يوم الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة.

وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت. حيث يقومون بربط أسماء النطاقات مثل “Facebook.com” بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية، التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

وأكد مادوري، أن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها على تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

تحدث الانقطاعات، رغم أنها غير شائعة، لبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، حيث تعطلت بعض خدمات فيسبوك لفترة وجيزة في مارس، في ديسمبر، الماضيين عانت أكثر من 12 من خدمات جوجل التابعة لشرطة ألفابت، والتي تشمل جيميل ويوتيوب، من الانقطاعات أيضا.

كزان مسؤول بشركة فيسبوك، قال إن، العطل الكبير الذي أصاب منصات الشركة منذ أكثر من 6 ساعات، من غير المرجح أن يكون سببه هجوم إلكتروني.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن عضوين بالفريق الأمني بشركة فيسبوك، قولهما إن التكنولوجيا المستخدمة في تطبيقات واتساب وإنستجرام، والمتأثرين أيضا بالعطل، مختلفة تماما ما لا يسمح بتأثير هجوم إلكتروني على كل منهما في وقت واحد.