بعد عرض مبادلة صكوك بقيمة 400 مليون دولار.. تراجع تصنيف «الإمارات ريت»

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف “صندوق الإمارات ريت” المدرج في سوق دبي عدة درجات بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها بأدوات جديدة، بحسب وكالة رويترز.

فيتش تخفض تصنيف “صندوق الإمارات ريت” من B+ إلى C

وخفضت فيتش تصنيف “صندوق الإمارات ريت” من B+ إلى C وهي آخر درجة قبل التخلف عن سداد ديونه.

وقالت فيتش إنها تنظر إلى مبادلة ديون “صندوق الإمارات ريت” المقترحة على أنها “تراجع ملموس فيما يتعلق بالدائنين”.

وعرض “صندوق الإمارات ريت” الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار بصكوك مضمونة.

قرار المبادلة يهدف إلى تحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي

وذلك لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وعيّن ” صندوق الإمارات ريت ” بعض حملة الصكوك مستشارين من بينهم شركة روتشيلد لمعارضة بنود العرض والدخول في مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى بنود أفضل.

وتعرض الشركة، التي تستقي أرباحها من الأصول العقارية التي تديرها، إصدار صكوك مضمونة جديدة بأجل استحقاق في 2024 أي بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي.

ورغم الحفاظ على معدل الفائدة الحالي لصكوك “صندوق الإمارات ريت” فإن توزيعات السنة الأولى ستتأخر بموجب المقترح.

فيتش: إذا مضت المبادلة المقترحة قدما سنعيد تصنيف الشركة وفقا لهيكل رأسمالها الجديد

وقالت فيتش إنه إذا مضت المبادلة المقترحة قدما فإنها ستعيد تصنيف الشركة وفقا لهيكل رأسمالها الجديد.

كما قدرت الوكالة أنه ينبغي على الشركة امتلاك ما يكفي من السيولة لتغطية توزيع للصكوك في يونيو بقيمة 10.2 مليون دولار في حالة صوت حملة الصكوك ضد المبادلة.

وردا على قرار فيتش خفض تصنيفه الائتماني، قال “صندوق الإمارات ريت” في بيان إنه يتلقى انطباعات إيجابية حتى الآن من المؤسسات الحاملة للصكوك وإنه يعتقد أنها ستصوت لصالح العرض.

على صعيد آخر، أفادت وثيقة بأن أبوظبي حددت اليوم الثلاثاء، السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.

استثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين ترتفع إلى 6.2 مليار درهم فى مارس

يذكر أن استثمارات البنوك الإماراتية ارتفعت في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير) بـ6.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير 2021، لتبلغ نحو 294.1 مليار درهم.

وحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، ارتفعت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم بـ200 مليون درهم في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتصل إلى نحو 9.6 مليار درهم.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية بنهاية مارس الماضي بـ7.2 مليار درهم وبنسبة 1.4% مقارنة بشهر فبراير 2021.