بعد عرض إيلون ماسك لشرائها .. الرئيس التنفيذى لـ«تويتر»: مجلس الإدارة يدرس الاستحواذ

سعى الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست “رهينة” الأنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر، إن أجراوال عبَّر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار في التركيز قائلا “نحن الموظفون نسيطر على ما يحدث”.

ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 43 مليار دولار

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عرض في وقت سابق أمس الخميس شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار.

وقال أجراوال للموظفين إن مجلس الإدارة يواصل بحث عرض ماسك، لكنه لا يستطيع إخبارهم بكل شيء عن الأمر.

وسأل أحد الموظفين في جانب من الاجتماع استمعت إليه رويترز عن كيفية توصل الشركة إلى قرار عرض مقعد في مجلس إدارتها على ماسك.

وقال “هل سنبدأ وحسب في دعوة جميع المليارديرات إلى مجلس الإدارة؟”.

ورد أجراوال قائلا إن المجلس يتصرف وفقا لما تمليه مصلحة المساهمين في الشركة.

وقال “لدي وجهة نظر قوية هي أن صوت الناس المهمين للخدمة التي نقدمها هو شيء يتعين علينا التركيز عليه حتى نتمكن من التعلم والتحسن”.

ماسك يشغل عالمي البورصة والتواصل الإجتماعي منذ أيام بتحركاته

يشغل إيلون ماسك عالمي البورصة والتواصل الإجتماعي منذ أيام بتحركاته السريعة تجاه تويتر.

في البدء قرر انضمامه إلى مجلس إدارة تويتر، بعدما بات المساهم الأكبر في الشركة ثم أعلن تراجعه عن هذا القرار هذا.

وقد أفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنّ ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف بـ”العادية” أو بيعها، كما يمكنه إجراء مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس الإدارة “بلا قيود”، بدءاً من أعمال تويتر وصولاً إلى استراتيجيتها.

لم يتوقع أحد عرض استحواذ ماسك

لكن أحداً لم يتوقع القرار القنبلة الأخير عندما قدم يلون ماسك عرضاً بقيمة 43 مليار دولار، للاستحواذ على المنصة الإلكترونية.

سهم تويتر يقفز

و قفز سعر سهم تويتر فور نشر خبر عرض الإستحواذ، و لدى ماسك أكثر من ثمانين مليون متابع على المنصة و كان قد تحدث في الماضي عن التغييرات التي يرغب في إحداثها في تويتر. وقال ماسك إنهفي حالة رفض عرضه فإنه سيعيد النظر في وضعه كمساهم بتويترز .

في مطلع الشهر، أعلن استحواذه على حصة نسبتها 9,2 % من رأسمال تويتر. وتعهد بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 14,9 %. بعدما استحوذ على نحو 73,5 مليون سهم من الأسهم العادية.