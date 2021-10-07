بعد عام من رحيله.. محمود ياسين يتصدر «التريند» في احتفالات أكتوبر

رغم رحيل الفنان القدير محمود ياسين منذ عام عن عالمنا، إلا أن اسمه عاد ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الساعات الأخيرة، وذلك تزامنا مع احتفال المصريين بانتصار أكتوبر العظيم وتبادل المغردون على «تويتر» نشر صور من أفلامه الوطنية التي سطرت جانبا مهما من حرب أكتوبر وشكلت نجومية محمود ياسين كواحد من أهم نجوم السينما المصرية الذين قدموا أفلاما حربية تناولت حرب أكتوبر أو ماسبقها من حرب الاستنزاف أو ما تلاها .

المفارقة هي اقتراب الذكرى الأولى لرحيل النجم محمود ياسين الذي توفي في شهر النصر وتحديدا في 14 أكتوبر 2020، وكان محمود ياسين أحد اهم رموز أفلام نصر أكتوبر ليس بشكله وأدواره فقط وإنما بصوته صاحب النبرة الرنانة والمميزة في جميع الأوبريتات الوطنية ، فقدم أفلام سينمائية هامة عن حرب أكتوبر منها الرصاصة لا تزال في جيبي وأغنية على الممر والصعود الى الهاوية وبدور وغيرها .

سمير الجمل: كان صوته مميز وجادا في أفلامه الحربية فصدقه الجمهور

قال الكاتب سمير الجمل إن أول فيلم سينمائي قدم بعد حرب أكتوبر كان “الرصاصة لاتزال في جيبي” عام 74 وذلك ارتبط في أذهان الجمهور ، لأن هناك أعمالا سينمائية قدمت بعد الحرب مثل أغنية على الممر بأثر رجعي وقدم فترة ماقبل الحرب ولم يكن تاثيره مثل فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي لإحسان عبد القدوس وكان مقدم بالالوان وقتها، بجانب قصة الحب التي كانت فيه محمود ياسين والإعلامية نجوى إبراهيم جذبت المشاهدين للفيلم.

وكما يقال دائما الانطباعات الأولى تدوم، وكان هذا الفيلم أول عمل سينمائي يقدم بعد حرب أكتوبر برغم أن الفنانة ماجدة كانت قدمت فيلم العمر لحظة قبله لكن فيلم محمود ياسين حصل على إعجاب الجمهور بدرجة أكبر، وكان فيلما جماهيريا وناجحا برغم أنه لم يقم بتغطية أحداث حرب أكتوبر بشكل كاف.

وأضاف أن محمود ياسين كان يملك صوتا مميزا ويشارك في جميع الأمسيات والأوبريتات الوطنية التي قدمت عن حرب أكتوبر في حياته الفنية، وكان الجميع يحترمه لصوته المميز وكان لديهم إحساس أنه يتحدث بصدق ، فلو كان ممثل غيره قدم هذه الأعمال السينمائية عن الحرب كان فشل ولم يحقق أي عمل منهم نجاحا، لكن لجدية محمود ياسين في تقديم هذه الأفلام ولكونها أعمال جادة فصدقه الجمهور فيها، لدرجة أنه كان يوصف بالمقاتل بدرجة فنان .

نادر عدلي: كان فتى الشاشة الأول في فترة السبعينيات وملامحه مصرية خالصة

وأوضح الناقد الفني نادر عدلي أن محمود ياسين يعتبر هو الممثل الرسمي لحرب أكتوبر على الشاشة لأكثر من سبب، الأول أنه الفنان الذي قدم أكبر عدد من الأفلام السينمائية عن حرب أكتوبر سواء فيما يتعلق بهزيمة يونيو وحرب الاستنزاف وكذلك نصر أكتوبر أيضا .

ويضيف أن محمود ياسين كان فتى الشاشة والنجم الأول في ذلك الوقت في فترة السبعينيات، لذلك وجدت السينما المصرية أنه الأصلح لهذه الأدوار والأفلام .

وأضاف عدلي أن ملامحه مصرية خالصة بهذه السمرة والجدية، وقدرته بها في التعبير عن المواطن المصري المجند في تلك الفترة ، لافتا إلى أنه قدم حوالي 6 أفلام حربية في فترة السبيعينات والثمانينات من إجمالي 10 أفلام قدمت عن الحرب وقتها، وكان هو أهم نجم على الشاشة .