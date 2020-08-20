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بعد عام من حادث غرق.. انهيار بالطابق الثالث لباخرة نيلية بالدقي

أثناء إجراء أعمال اصلاحات دون إصابات أو خسائر بالأرواح.
أماني عوض 10:14 م, الخميس, 20 أغسطس 20 10:14 م, الخميس, 20 أغسطس 20

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شهدت إحدى البواخر النيلية المتواجدة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة -اليوم الخميس- حادث انهيار في الطابق الثالث أثناء إجراء أعمال إصلاحات، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا عن انهيار في باخرة نيلية، بمنطقة قسم الدقي بالجيزة.

وأخطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة التي انتقلت إلى موقع الحادث، بالقرب من السفارة السعودية في الدقي.

ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإنقاذ النهري وتأكدت من عدم وجود مصابين.

انهيار باخرة نيلية بالدقي

وأكدت التحريات انهيار الطابق الثالث بالباخرة أثناء إجراء اصلاحات بها عقب انصراف العمال، بسبب الأحمال.

وأضافت التحريات أن الباخرة النيلية “جولدز جيم” تعرضت العام الماضي لحادث غرق بالطابق الأول بعد تسرب للمياه، وانتشلت.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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