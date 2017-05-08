بعد عام من الاندماج .. CBC تعلن انفصالها عن النهار

محمد فتحى أعلنت شركة المستقبل "فيوتشر ميديا" الماكلة لقنوات "CBC" في بيان صحفي، اليوم، انفصالها نهائيا عن مجموعة النهار بعد اندماجهما فى مايو 2016 وتعيين المهندس محمد الأمين رئيسا لمجلس إدارة شركة فيوتشر ميديا، والمهندس وليد العيسوى نائبا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأكدت الشركة فى بيانها،

محمد فتحى



أعلنت شركة المستقبل “فيوتشر ميديا” الماكلة لقنوات “CBC” في بيان صحفي، اليوم، انفصالها نهائيا عن مجموعة النهار بعد اندماجهما فى مايو 2016 وتعيين المهندس محمد الأمين رئيسا لمجلس إدارة شركة فيوتشر ميديا، والمهندس وليد العيسوى نائبا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكدت الشركة فى بيانها، فصل الاندماج نهائيا مع مجموعة النهار وشركاتها، معلنة أن هذا القرار جاء نتيجة اختلاف فى الرؤى وفى سياسات إدارة القنوات وشركات الميديا، مما يجعل تحقيق الاهداف المرجوة من الاندماج غير ممكنة.

كما أكدت اصرارها على ان تظل عند مستوى توقعات الجمهور والصناعة، معلنة عن كامل دعمها لكل شركات المجموعة لفتح استثمارات جديدة والاحتفاظ بالصدارة تنافسيا، في اطار شراكتها القوية مع الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات.

ووجهت الشركة فى بيانها، الشكر للجمهور المصرى ومؤسسات الدولة على ثقتهم ودعمهم طوال السنوات الماضية.

