بعد عام من الانخفاض.. شركات ألبان الأطفال تحقق طفرة في النمو تصل لـ88%

أحمد صبري: حققت شركات ألبان الأطفال طفرة فى مبيعاتها منذ بداية العام بعد تراجعها العام الماضي بنسب وصلت ل70% رغم ارتفاع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر صرف العملة .وبحسب تقرير IMS لمبيعات شركات الأدوية، حصلت "المال" على نسحة منه، أظهر ارتفاع مبيعات شركة نسله صاحبة المركز الأول فى مبيعات أ

أحمد صبري:

حققت شركات ألبان الأطفال طفرة فى مبيعاتها منذ بداية العام بعد تراجعها العام الماضي بنسب وصلت ل70% رغم ارتفاع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر صرف العملة .

وبحسب تقرير IMS لمبيعات شركات الأدوية، حصلت “المال” على نسحة منه، أظهر ارتفاع مبيعات شركة نسله صاحبة المركز الأول فى مبيعات ألبان الأطفال الى 250 مليون جنيه خلال الخمس شهور الأولى من العام الحالى بنسبة نمو 86% وهى صاحبة أنواع سويس لاك ونستوجين ، كما حققت نمو الشهر الماضي بلغ 99.3% ومبيعات ب 56مليون جنيه.

وحققت شركة هيرو صاحبة أصناف هيروبيبى مبيعات فى الخمس شهور ب71.7مليون جنيه بنسبة نمو 83.7% بينما حققت مبيعات فى الشهر الأخير ب11.5مليون جنيه بنسبة نمو 23%.

كما ارتفعت مبيعات دانون من ألبان الأطفال فى تلك الفترة الى 11.3مليون جنيه .بنسبة نمو 82.6% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع هذا النمو الى 89% الشهر الماضي وهى صاحبة ألبان بيبلاك الشهيرة .

من جانبه قال رئيس إحدى شركات ألبان الأطفال إن السبب الرئيس فى ارتفاع مبيعات شركات ألألبان هو ندرة وجود ألبان تحيا مصر المدعمة جزئيا حيث أدى الى اتجاه الجمهور نحو تلك الألبان لتعويض النقص.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ”المال” الى أن متوسط سعر العبوة من تلك الشركات هو 80 جنيها بينما سعر عبوة لبن تحيا مصر هو 43جنيها موضحا أن الطلب مازال كبيرا حتى بعد ارتفاع الأسعار الشهر الماضى.

نسله حققت مبيعات ب250مليون جنيه وهيرو ب71مليون جنيه رئيس أحدى الشركات : ندرة ألبان تحيا مصر السبب وراء ارتفاع النمو