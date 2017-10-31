بعد عام على تحرير سعر الصرف.. رأي رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي في تعويم الجنيه

سمر السيد:قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن التأخر فى مواجهة التحديات الاقتصادية كلف مصر الكثير خلال السنوات الماضية، إذ أدى عدم الاستقرار فى قيمة الجنيه لانهيار النظام النقدى والنظام الاجتماعى وسيطرة السوق السوداء ومعاناة قطاعات السياحة والصناعة واهتزاز الثقة فى الا

سمر السيد:



قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن التأخر فى مواجهة التحديات الاقتصادية كلف مصر الكثير خلال السنوات الماضية، إذ أدى عدم الاستقرار فى قيمة الجنيه لانهيار النظام النقدى والنظام الاجتماعى وسيطرة السوق السوداء ومعاناة قطاعات السياحة والصناعة واهتزاز الثقة فى الاقتصاد.

وتابع في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى الثلاثاء، أن تلك التحديات استوجبت خوض مغامرة التعويم، ولم يتم انتظار استقرار السوق بل تحمل البنك المركزى المسئولية الكاملة رغم الانتقادات التى وجهت له.

وأضاف أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أحدث تحولا جذرسا في الاقتصاد وأعاد الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية كما وضع مصر فى أفضل وجهة للاستثمار فى المرحلة المقبلة.

وقال إنه بعد 3 أيام يكون مر عام على تحرير سعر الصرف، مرت الذكرى الأولى على اتخاذ قرار التعويم.