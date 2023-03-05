بعد ظهور «جنون البقر».. هل تحظر مصراستيراد الأبقار من البرازيل (فيديو)

أكد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه لا داعي للقلق نهائيا من ظهور مرض جنون البقر في البرازيل، موضحَا أن هناك لجنة دائمة لمتابعة تلك الاحداث ويتم معالجتها علميًا دون حدوث قلق للمواطنين.

وقال صابر خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، انه ستنعقد تلك اللجنة العلمية اليوم الاحد، والتي تتضم خبراء متخصصين في عدة مجالات.

واضاف صابر ان اللجنة ستأخذ القرار السليم الذي يحمي صحة المواطن ويأمن الوارادات ويحافظ على الاسعار بعد ظهور مرض جنون البقر.

ولفت صابر إلي أنه حدث مثل تلك المشكلة منذ 4 سنوات، وتم تعليق الاستيراد لفترة مؤقتة من الولاية التي ظهر فيها المرض، وأعلنت البرازيل بعد 3 أيام ان نتيجة تحليل المعامل التي تم إجراءها في إحدي الدول ان المرض لا يصيب الانسان، وتم فتح الاستيراد مجددا بعد عدة أيام بعد التأكد من زوال المرض.

وكشف رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه يوجد إحتمال كبير أن يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من اليوم، وذلك لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية.

وقال صابر أنه لا توجد أي أزمة وسيتم إتخاذ القرار السليم، وذلك وفقًا لرؤية عامة مع التاريخ المرضي للحيوانات بداية من 9 سنوات لما فوق، والتي اثبتت انها فردية.

وعن وقف عدد من الدول استيراد اللحوم البرازيلية نتيجة ظهور مرض جنون البقر، أوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن لكل دولة إحتياجاتها التي تختلف عن دولة أخري.

وأوضح صابر، أن أعراض مرض جنون البقر ليس جديد، وتظهر أعراضه على الحيوان المصاب في عمر 3 سنوات، ويصاب عند بلوغه عمر 9 سنوات.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن مرض جنون البقر يصيب الحيوان في عمر 3 سنوات عندما يتم تغذيته بأعلاف تدخل في صناعتها مكونات حيوانية من لحوم أو عضم أو خلافه.

وأوضح صابر ان الحيوانات المصابة بهذا المرض تظهر عليها اعراض عصبية مثل جنون البقر، والحيوان الذي اصيب في البرازيل منذ ايام كان يبلغ عمر 9 سنوات، مشيرًا إلي أن هذا السن يعد عجوز.

وأشار صابر إلي أن الحيوان لو كان مصاب بمرض جنون البقر في سن كبير لا تنتقل العدوي للإنسان مثلما تنتقل العدوي من الحيوان صغير السن إلي الانسان

وأكد صابر أن هناك أمراض كثيرة لها أعراض عصبية تصيب الحيوانات، تشبه جنون البقر، وتصيب الحيوان بعدما يبلغ 9 سنوات، ولا تنتقل إلى الانسان لأنه عبارة عن خلل طبيعي وظيفي في بعض وظائف الجسم.

ووفقًا لموقع العربية الاخباري فإن السلطات البرازيلية تجري تحقيق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري والمعروض بمرض جنون البقر، بعدما رصدت إصابة لدى حيوان ذكر، يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية بارا.

يشار إلي أن وكالة رويترز ذكرت أن روسيا أوقفت واردات اللحوم البرازيلية من ولاية بارا أيضا اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر في البرازيل.

كما قامت كل من الاردن وايران وتايلاندا بوقف وارادتهم من اللحوم البرازيلية نتيجة ظهور مرض جنون البقر في البرازيل.

وتقوم مصر بإستيراد كميات ضخمة من اللحوم البرازيلية المجمدة وطرحها في منافذ وزارة الزراعة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية 115 جنيها، واللحوم المجمدة البرازيلي قطع 135 جنيهًا، وكيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

بينما تطرح في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 120 جنيهًا، وفي السلاسل التجارية الكبري تصل إلي 190 جنيهًا.