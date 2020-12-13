ثقافة وفنون

بعد ظهورها مع حميد الشاعري .. الطفلة مايا ناصف تشارك في إحياء حفلين

بعد إشادة الموزع الموسيقي حميد الشاعري بالطفلة مايا ناصف، ووصفه لها بالصوت المعجزة في فيديو شهير تم تداوله مؤخرا، قامت مايا بالمشاركة في إحياء حفلتين أحدهما بمشاركة كرياتيف باند، وغنت خلالها أغنية "يا شمس غيبي" للمطربة أميرة وكلمات سامح العجمي،…

أحمد حمدي 2:25 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 2:25 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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بعد إشادة الموزع الموسيقي حميد الشاعري بالطفلة مايا ناصف، ووصفه لها بالصوت المعجزة في فيديو شهير تم تداوله مؤخرا، قامت مايا بالمشاركة في إحياء حفلتين أحدهما بمشاركة كرياتيف باند، وغنت خلالها أغنية “يا شمس غيبي” للمطربة أميرة وكلمات سامح العجمي، ألحان مصطفى قمر وتوزيع حميد الشاعري، والحفلة الثانية مع أوركسترا الحياة بساقية الصاوي، وغنت خلالها أغنية “فيها حاجة حلوة” للمطربة ريهام عبدالحكيم.

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وأشاد عدد كبير من النجوم بصوت مايا ناصف، واعتبرها البعض صوت مصر القادم، لما تتميز به من حضور على المسرح وصوت مميز وقوي برغم صغر سنها.

ومن أبرز من أشادوا بصوتها المطربتين ريهام عبدالحكيم ومروه ناجي والمطرب هيثم نبيل، وقاموا بنشر فيديوهاتها خلال الحفل على صفحاتهم الخاصة، مؤكدين أنها ستكون نجمة مصر في المستقبل القريب.

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وتستعد مايا للمشاركة في عدة حفلات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها لم تكن تتوقع كل هذا الدعم والإشادة من كبار نجوم الطرب، وعلى رأسهم حميد الشاعري الذي قدمها للجمهور في أول ظهور لها من خلال فيديو على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مشيرة أن هذا الفيديو مهد لها الطريق واتاح لها فرصة لم تكن تحلم بها.

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بقلم أحمد حمدي

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