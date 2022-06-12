بعد طلب المنظمين التأجيل.. نوال الزغبي: اعتذرت عن حفل الأوبرا بعد فوضى الحجوزات

قالت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي ، إنها اعتذرت عن حفل الأوبرا الذي كان مقررا 20 يونيو الجاري بعد ما اعتبرته “فوضى الحجوزات”.

جاء ذلك في بيان صادر من نوال الزغبي مساء الأحد عبر حسابها الرسمي بتويتر، ردًا على بيان اللجنة النقابة للعاملين في دار الأوبرا المصرية بشأن الحفل.

نوال الزعبي : هناك تقصير ولا مهنية

وقالت إن البيان مرفوض ومستغرب ولا مسؤول وحاولت اللجنة فيه تبرير أخطائهم واللا مهنية لديها.

وأضافت: “اعتذرت عن إقامة الحفل بعد الفوضى في عملية الحجوزات، حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ 24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، وبعدها تم اقفال الحجز لمدة 4 أيام. وعند استفسارنا تم فتح الحجز مرة ثانية، ثم قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحه وإقفاله والتلاعب فيه فيه عن قصد”.

وأضافت: “هذا التقصير واللا مهنية، والإساءة المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة”.

وهذا ثاني بيان تصدره نوال الزغبي بعدما قالت أمس السبت: “بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى معروفة الأسباب، قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل”.

وأضافت: “أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر”.

اللجنة النقابية: قوة قاهرة وراء طلب تأجيل الحفل وإدارة الأوبرا ليست مسئولة عنه

وكان بيان اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية أكد أن حفل نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو 2022 بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي.

وأضاف البيان: “وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو 2022 بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية مما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر “قوة قاهرة” يستحيل معه إقامة هذا الحفل في موعده المقرر”.

وتابع “وتؤكد اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية عدم مسؤولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه، وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين، كما تؤكد اللجنة النقابية رئيسا وأعضاء على كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن”.

وهذا البيان يتفق مع ما أشارته إليه مصادر من داخل الأوبرا المصرية بالتأكيد على أن الحفل الذي كانت ستحييه النجمة نوال الزغبي 20 يونيو الجاري بمسرح النافورة بالأوبرا ، كان من المقرر تنظيمه بواسطة “لجنة العاملين” ولم يتم بيع التذاكر كاملة، وهو ما وضع اللجنة في موقف حرج أمام التزاماتها المالية، ولهذا طلبت من الزغبي تأجيل موعد الحفل حتى تتمكن من تسويق بقية تذاكر الحفل.

وأحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا مؤخرا بمدينة الغردقة لصالح مسابقة ميس يليت وورلد 2022.