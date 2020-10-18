بعد طلب الأهالي .. مراجعة إنارة كشافات أعمدة شارع الإمام مالك بمرسى مطروح

تقدم بعض المواطنين وأهالي شارع الإمام مالك فى مدينة مرسى، بطلب إلى الجهات المعنية مطروح، بشأن مراجعة إنارة كشافات الأعمدة التى لا تعمل.

وكشف مصدر مطلع من محافظة مطروح عن أنه تمت بالفعل الاستجابة لطلب أهالي شارع الإمام مالك بمراجعة إنارة كشافات الأعمدة، وتم إنارتها عبر لمبات اليد.

إدارة الإنارة والكهرباء بالوردية المسائية قام بمراجعة وإنارة لمبات الليلد بأعمدة الشارع

وأضاف المصدر أن مركز ومدينة مرسى مطروح قام من خلال إدارة الإنارة والكهرباء بالوردية المسائية بمراجعة وإناره لمبات الليلد بأعمدة شارع الإمام مالك.

فى حين كانت مطالبات بعض المواطنين بضرورة النظر إلى شارع حى الشيخ صافى، والذى يشهد تعطل لبعض الأعمدة، مع المطالبة بإجراء الصيانة الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كان قد حرص عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح على الاستماع لعدد من المواطنين والرد على استفساراتهم مع التوجيه للجهات المختصة بسرعة حلها والرد عليها بحضور عدد من رؤساء و مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة الكهرباء لسرعة مراجعة توصيلات الكهرباء وإنارة الأعمدة بشارع الإمام مالك بعد نادى الطلائع.

كما وجه أيضا بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة السيركو وشارع المحطة، مع التنسيق مع شركة غاز الأقاليم بشأن توصيل الغاز الطبيعى لأهالي منطقة السيركو.

وشدد محافظ مطروح على تواصل جهود النظافة بمحيط جميع المدارس على مستوى مدن المحافظة مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد بمطروح ومنع اى تجاوزات او باعة جائلين.

كما طمأن محافظ مطروح المعلمين على خطوط المدارس بمدن النجيلة وبرانى والضبعة أنه تيسيرا عليهم وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية جار التنسيق لتسيير أتوبيسات لهم بنسبة تخفيض تيسيرا عليهم.

ووجه محافظ مطروح لمديرية الإسكان لسرعة انهاء الاعمال المطلوبة للمركز الثقافى الاسلامى الجديد التابع لوزارة الأوقاف بمسجد التقوى فى مرسى مطروح.

كما أكد محافظ مطروح على التيسيرات التى وضعتها الدولة والمحافظة فى إجراءات التسجيل والدفع في طلبات التقدم على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مع الوضع القانونى الذى يمنحة القانون للمتقدمين على التصالح وتحقيق الاستقرار لهم.