بعد طلبه حذف تطبيق تيك توك .. كار : ليس مجرد تطبيق فيديوهات إنه خطر متخف

طالب برندن كار مسئول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية من شركتي أبل وجوجل بحذف تطبيق تيك توك الصيني من متجري جوجل بلاي وآب ستور ، بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية تجاه الصين.

وقال كار عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: “تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات. إنه خطر متخف، فهو يجمع كما ضخما من البيانات التي أظهرت تقارير جديدة أنه يتم تقييمها في بكين.

يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح للمستخدمين بصنع فيديوهات قصيرة ونشرها مملوك لشركة بايت دانس الصينية. وواجهت هذه الشركات قيودا صارمة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك”، قد أضطر إلى تغيير موقع التخزين الافتراضي لبيانات مستخدميه ‏داخل أمريكا.‏

وقالت الشركة صاحبة التطبيق في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها قامت بتخزين الكثير من بيانات المستخدم الخاصة بها في أمريكا داخل مركز بيانات في ولاية فيرجينيا، لكن في إطار شراكة جديدة مع شركة “أوراكل”.

وأمهل كار كلا من آبل وجوجل يوم 8 يوليو المقبل وهي المهلة المُعطاة لهم للنظر والرد عليه بحذف التطبيق من على المتاجر الرسمية.

واستشهد مفوض الاتصالات الفيدرالية بتقرير نشره الموقع الإخباري الأمريكي المشهور BuzzFeed News حول تسجيلات صوتية لموظفين في تيك توك يتحدثون فيه أن الصين قادرة على الوصول إلى بيانات الأمريكيين، وهو أمر يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.