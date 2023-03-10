بعد طرح موديلات 2024.. تعرف على أسعار السيارات البيك أب في مصر

رصدت “المال” التغيرات التى شهدها أسعار السيارات البيك أب «النقل» بعد قيام بعض الوكلاء المحليين بطرح الموديلات الجديدة لعام 2024 فى السوق المحلية.

وأعلنت شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلى للعلامة التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي”، عن طرح سيارات شيفروليه الدبابة موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

الفئة السعر الجديد الأولى “فاضية” 552 الثانية “فاضية + إكسسوارات” 560 الثالثة “كاملة” 599.5 الرابعة “كاملة + اكسسوارات” 606.8 القيمة بألالف جنيه

أسعار سيارات JMC النقل

أعلنت شركة “وسائل توزيع النقل TVD” الوكيل المحلى لللعلامات التجارية “فوتون، وjmc”، عن زيادة أسعار سيارات جي ام سي “البيك أب” بقيمة بلغت 12.8 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية” إلى 339.9 ألف جنيه، بدلًا من 352.7 ألف.

وصعدت أسعار طرازات “جي ام سي” الثانية “صندوق” إلى 349.9 ألف جنيه، مقابل 362.7 ألف.

وقفزت أسعار مركبات JMC النقل الفئة الثالثة “شاسية + تكييف” إلى 369.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 382.7 ألف.

وارتفعت أسعار جي ام سي الفئة الرابعة “صندوق + تكييف” إلى 379.9 ألف جنيه، مقابل 392.7 ألف.

أسعار تويوتا هايلكس

أبقت مجموعة “تويوتا مصر” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “تويوتا” على أسعار سيارات تويوتا هايلكس عند مستوى 825 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

أسعار جريت وول وينجل 5

استقرت أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 الفئة الأولى عند مستوى 345 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 400 ألف، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي كورب»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجريت وول».