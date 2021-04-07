سيــارات

بعد طرح موديلات 2022.. قائمة أسعار السيارات «البيك أب» في مصر خلال أبريل

تقدم «شيفروليه الدبابة» الفئة الأولى بسعر 291.7 ألف جنيه
المال - خاص 3:13 م, الأربعاء, 7 أبريل 21 3:13 م, الأربعاء, 7 أبريل 21

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رصدت “المال” قائمة أسعار السيارات «البيك أب» لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية «شيفروليه، ونيسان، وتويوتا، وjmc»؛ وذلك استنادًا إلى القوائم السعرية الصادرة عن شركات السيارات خلال شهر أبريل الحالى.

أسعار شيفروليه الدبابة 2022

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أسعار سيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» موديل 2022 الفئة الأولى «بارو» بقيمة 291.7 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «باور+ إكسسوار» بنحو 296.7 ألف جنيه فى السوق المحلية.

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وحددت الشركة أسعار سيارات »شيفروليه الدبابة« الفئة الثالثة »دبابة مكيف« عند 320.7 ألف جنيه، والفئة الرابعة »مكيف + إكسسوار« بسعر 325.7 ألف جنيه، خلال الشهر الحالى.

شيفروليه الدبابة 2022

أسعار نيسان البيك أب

استقرت أسعار سيارات نيسان البيك أب – الدابل كابينة – فئة “الباور+ مكيف” موديل 2021 عند مستوى 369.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال أبريل الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “نيسان موتور إيجيبت”.

وأبقت الشركة على أسعار سيارات نيسان التجارية “البيك أب” فئة الكابينة المفردة “باور” عند مستوى 260 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “باور+ تكييف” بنحو 269 ألف جنيه في السوق المحلية.

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نيسان التوربيني

سعر تويوتا هايلوكس 2021

أبقت شركة “تويوتا إيجيبت” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “تويوتا” فى مصر، على أسعار السيارات البيك أب “تويوتا هايلوکس” موديل 2021 – الفئة الأولى – الكابينة المفردة عند مستوى 485 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

واستقرت أسعار سيارات تويوتا هايلوكس الفئة الثانية عند مستوى 485 ألف جنيه فى السوق المحلية.

سيارات البيك أب تويوتا هايلوكس

أسعار سيارات JMC البيك أب 2021

قدرت شركة توزيع وسائل النقل «TVD غبور والغلبان» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «JMC» فى مصر، أسعار السيارات التجارية “JMC Boarding N396” موديل 2021- الفئة الأولى- عند مستوى 204.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “مكييف” بنحو 214.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال الشهر الحالى.

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سيارات JMC البيك أب
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بقلم المال - خاص

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