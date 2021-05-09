بعد طرح موديلات 2022.. أحدث أسعار الميكروباص في مصر (صور)

يقدم «كينج لونج» بأسعار تبدأ من 208 آلاف جنيه

رصدت «المال» قائمة أحدث أسعار الميكروباص في مصر لمختلف العلامات التجارية «تويوتا، ونيسان، وكينج لونج، وجولدن دراجون، وفهد»، تزامنًا مع تقديم بعض الوكلاء المحليين الموديلات الجديدة لعام 2022 في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

أسعار ميكروباص كينج لونج 2022

وأعلنت مجموعة «الحبيب للتجارة» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كينج لونج» في مصر، أسعار ميكروباص «كينج لونج»- ذات النسخة المجمعة محليًا – فئة «البنزين» بنحو 208 آلاف جنيه في السوق المحلية.

وقدرت أسعار ميكروباص «كينج لونج» – مستورد- موديل 2022 – فئة “بنزين” بقيمة 227 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

في المقابل، حددت أسعار ميكروباص “كينج لونج” فئة “الديزل” -مستورد- موديل 2022 – بقيمة 256 ألف جنيه، وسعرت فئة “ديزل – مكييف” بنحو 275 ألف جنيه في السوق المحلية.

ميكروباص جولدن دراجون 2022

وأعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوي جروب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جولدن دراجون» فى مصر، أسعار ميكروباص «جولدن دراجون» – موديل 2022 – الفئة الأولى «البنزين- عادى» بنحو 235 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «بنزين – مكييف» بقيمة بلغت 251 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وقدرت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» فئة «ديزل- عادى» بنحو 264 ألف جنيه، وفئة «ديزل» المزودة بالكماليات بـ274 ألف جنيه.

وحددت أسعار ميكروباص «جولدن دراجون» الفئة الكاملة «ديزل- مكييف» بنحو 279 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال الشهر الحالي.

ميكروباص جولدن دراجون

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

وأبقت شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» فى مصر، على أسعار الميكروباص «تويوتا هايس» الفئة الأولى عند مستوى 705 آلاف جنيه خلال شهر مايو الحالي.

وحددت أسعار ميكروباص «تويوتا هايس» الفئة الثانية بقيمة 620 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 785 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ميكروباص «تويوتا هايس» الفئة الرابعة بنحو 835 ألف جنيه، في السوق المحلية.

ميكروباص تويوتا هايس

ميكروباص نيسان أوروفان

واستقرت أسعار ميكروباص «نيسان أوروفان» عند مستوى 655 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مايو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

ميكروباص نيسان أورفان

سعر ميكروباص فهد

أعلنت مجموعة «IFG جروب» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فهد» فى مصر، أسعار الميكروباص «فهد» الفئة الأولى «بنزين GL» بقيمة بلغت 217 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «بنزين GLS» بنحو 222 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وقدرت الشركة ميكروباص فهد الفئة الثالثة «ديزل GL» بسعر 253 ألف جنيه، والفئة الرابعة «ديزل GLS» بـ258 ألفًا، والفئة الخامسة «GLX» بنحو 274 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالى.