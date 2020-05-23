بعد طرح موديلات 2021.. قائمة أسعار سيارات البيك أب في مصر

قدرت شيفروليه الدبابة الفئة "الكاملة" بنحو 308.2 ألف جنيه

رصدت بوابة “المال” أسعار سيارات البيك أب لمختلف العلامات التجارية، ومنها «شيفروليه ، ونيسان، وتويوتا»، تزامنًا مع تقديم الوكلاء المحليين موديلات 2021 في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

طرحت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “شيفروليه”، سيارات «البيك أب – الدبابة» موديل 2021 في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي.

قال أحد موزعي سيارات شيفروليه، إن شركة “المنصور للسيارات” قامت ببدء توزيع الحصص من سيارات “شيفروليه البيك أب” موديل 2021 على شبكة موزعيها المعتمدين في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وكشف الموزع عن تقديم سيارات شيفروليه “البيك أب – الدبابة” موديل 2021 بنفس أسعارها المطروحة من موديلات العام الحالي.

أسعار شيفروليه الدبابة 2021

وقدرت شركة “المنصور للسيارات” طررازات شيفروليه «البيك أب – الدبابة» الفئة الأولى “شاسية” بسعر 278.2 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات “شيفروليه الدبابة” الفئة الثانية “صندوق” بنحو 279.7 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة “الكاملة” بقيمة 308 آلاف و250 جنيهًا.

أسعار سيارات نيسان البيك أب

أبقت شركة “نيسان موتور إيجيبت”، على أسعار سيارات البيك نيسان الدابل كابينة فئة (الباور+ مكيف) موديل 2020 ، عند مستوى 360 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالي.

واستقرت على أسعار نيسان البيك أب “الكابينة المفردة” فئة (باور) عند مستوى 256.5 ألف جنيه، وسعرت فئة (باور+ تكييف) بنحو 262.5 ألف جنيه.

أسعار سيارات تويوتا هايلوكس

وقدرت شركة “تويوتا ايجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات البيك أب “تويوتا هايلوکس”، بسعر 465 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالي.

وأشارت الشركة إلى أنها ما زالت متوقفة عن تلقي الحجز على سيارات “تويوتا هايلوكس – الدابل كابينة” خلال الفترة الحالية.