بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات فيات تيبو موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “داينامكس أوتو” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “فيات” في مصر، عن طرح فئة جديدة من سيارات فيات تيبو «H/L» موديل 2021 بسعر يصل إلى 295 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وزودت “فيات تيبو” الفئة الجديدة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت بتجهيزات وكماليات شملت كالتالي “جنوط 17 بوصة، ووسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومريات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث – مخرج AUX ، ، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.

وتضمنت تلك الفئة بعض الكماليات الإضافية ومنها “إضاءة زينون للمصابيح الأمامية مع إضاءة نهارية LED، ووشواشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة”.

أسعار فيات تيبو 2021

ووفقًا لـ«فيات» قدرت أسعار طرازات تيبو فئة «M/T- F/O» بنحو 191.9 ألف جنيه، وسعرت فئة «M/T-H/L» بقيمة 206.9 ألف.

وحددت أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2021 فئة “A/T” بقيمة 252.9 ألف جنيه، وتقدم فئة “A/T F/O” بسعر يصل إلى 287.9 ألف فى السوق المحلية.

وبلغت أسعار طرازات فيات تيبو فئة “HB” نحو 272.9 ألف، وسعرت فئة “HB LONGE” بقيمة 312.9 ألف جنيه.

الأبعاد الخارجية

الطول 4532 مم العرض 1792 مم الارتفاع 1497 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لتر

فيات تيبو M/T

تقدم طرازات «فيات تيبو M/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فيات تيبو 2021

دعمت طرازات “فيات تيبو” الفئة الأولى «M/T- F/O» بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

واحتوت على مثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، وغيرها.

تقدم طرازات «فيات تيبو 2020» الفئة الثانية «M/T- H/L» بمواصفات الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

ودعمت أيضًا بمثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، وغيرها.

وزودت ببعض الكماليات الإضافية ومنها «الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي».

فيات تيبو A/T

تقدم طرازات “فيات تيبو A/T” بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا لـ«فيات»، تسارع تلك الفئة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فيات تيبو 2021

زودت سيارات “تيبو” موديل 2021 الفئة الأولى “A/T” بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات.

ودعمت بمثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وغيرها».

واحتوت على برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، و(بلوتوث – مخرج AUX )، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة.

تقدم سيارات تيبو موديل 2021 الفئة اثانية “A/T F/O” بالمواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بمصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، و(بلوتوث – مخرج AUX )، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

واحتوت على بعض الكماليات الإضافية ومنها «جنوط 17 بوصة، ووسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومريات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي.