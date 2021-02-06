بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “دايموند موتورز” الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي فى مصر، تقديم فئة جديدة من سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر Midline» موديل 2021 بسعر 315 ألف جنيه في السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر الفئة الأولى «F/O» بقيمة بلغت 305 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة «H/L» بقيمة 335 ألف جنيه خلال فبراير الحالى.

وينتمى طراز “ميتسوبيشي إكسباندر” لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “ميتسوبيشى”، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



الأبعاد الخارجية

الطول 4475 مم العرض 1750 مم الارتفاع 1695 مم سعة الشنطة الخلفية 220 لترًا

ميتسوبيشي إكسباندر 2021

تقدم سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، وكما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- مشغل MP3- مدخل USB) وغيرها”.

زُودت طرازات «إكسباندر» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات والمواصفات، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها “شاشة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاي، وأندرويد أوت، وريموت كنترول، وكاميرا خلفية، وغيرها”.

دُعمت سيارات “مييتسوبيشي إكسباندر 2021” الفئة الثالثة بنفس التجهيزات وعوامل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها «خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وتحكم بالنظام الترفيهي بعجلة القيادة، وخاصية طيّ المرايات الجانبية كهربائيًّا، وشاشة تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وغيرها».