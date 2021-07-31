بعد طرح شيري تيجو 3.. تعرف على أسعار سيارات الركوب بمبادرة الإحلال

أعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green إضافة سيارات شيري تيجو 3، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض على موقع مبادرة الإحلال الرسمي، ضمن خيارات المركبات المتاحة أمام العملاء المشاركين بها، بسعر يقدر بـ 228.9 ألف جنيه، مع العلم بأن السيارة متاحة عبر فئة واحدة فقط.

وتراوح قسط شيري تيجو 3 حال السداد على مدى 7 سنوات ما بين 3827 وحتى 4217 جنيها حسب سن المتقدم للمبادرة.

كما تراوح القسط حال السداد على مدى زمني يصل إلى 10 سنوات من 2981 حتى 3418 جنيه.

سيارات شيري تيجو 3

وتعمل سيارات شيري تيجو 3 بمحرك مزدوج يعمل بنوعين من الوقود وهما البنزين والغاز الطبيعي.

وبانضام شيري إلى مبادرة الإحلال ارتفع عدد الشركات المشاركة فى المبادرة إلى 5 شركات، تقوم على توفير 6 علامات تجارية.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة فى المبادرة كلًا من شيفروليه، ونيسان، وهيونداي، وبي واي دي، ولادا، وأخيرًا شيري.

أسعار سيارات مبادرة الإحلال موديل 2022

أعلنت أعلنت وزارة المالية مطلع يوليو الجاري عن زيادات سعرية فى 3 علامات مشاركة فى مبادرة تتراوح ما بين 1800 جنيه، وحتى 7000 جنيه.

وأعلنت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء سيارات لادا وبي واي دى، عن زيادة أسعارها بقيمة 4500 جنيه.

وتراوحت أسعار لادا جرانتا ما بين 146,600 جنيه، وحتى 161,100 جنيه.

وبلغ سعر بي واي دي F3 بالمبادرة ما بين 161,100 جنيه حتى 179,100 جنيه.

كما أعلنت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» عن أسعار سيارات هيونداي بالمبادرة.

وتراوح سعر هيونداي أكسنت RB ما بين 195,885 جنيه حتى 231,650 جنيه.

أما سيارات هيونداي إلنترا HD فتراوحت ما بين 219,000 جنيه إلى 244,150 جنيه.

أما شركة نيسان موتورز إيجيبت فسعرت نيسان صنى ما بين 169,438 حتى 209,812 جنيه.

كما سعرت الشركة نيسان سنترا ما بين 261,905 إلى 279,095 جنيه.

وحددت شركة المنصور للسيارات سعر شيفروليه أوبترا ما بين 185,310 حتى 193,276 جنيه. اسعار سيارات مبادرة الإحلال موديل 2022

وفيما يلى جدول بالقسط الشهرى للسيارات الملاكى لمدة ٧ سنوات:

الجدول التالى يوضح القسط الشهرى للسيارات الملاكى لمدة 10 سنوات: