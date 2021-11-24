سيــارات

بعد طرح «تويوتا بيلتا».. «الأوفر برايس» يهبط على سيارات «سوزوكي سياز»

لتباع للمستهلك بنحو 277 ألف جنيه
أحمد عوض 5:29 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 5:29 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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تراجعت قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمى- على سيارات «سوزوكي سياز» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 12 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يُذكر أن طرازات «سوزوكي سياز» كانت تُباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «سوزوكي سياز» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
GLX26527712
القيمة بآلاف جنيه

من جهته أرجع أحد موزعي السيارات تراجع قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «سياز» إلى اشتداد المنافسة داخل سوق السيارات المحلية خاصة بعد طرح طرازات «تويوتا بيلتا» التى تم تقديمها من قِبل وكليها المحلي بأسعار تبدأ من 235 إلى 275 ألف جنيه،

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مضيفًا أن ركود المبيعات وتراجع حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهكين دفعا غالبية الموزعين لتخفيض قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها على بعض الطرازات المطروحة محليًّا؛ وذلك بهدف القدرة على تسويقها.

وتابع: “طرازات «سوزوكي سياز» و«تويوتا بيلتا» تتشابه كلية في جميع التجهيزات والكماليات المزودة بهما باستثناء تغير العلامة التجارية فقط”.

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ينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم أحمد عوض

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