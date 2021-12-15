ثقافة وفنون

بعد طرح البرومو.. أحمد عز يثير بـ «الجريمة» جدلا وتشويقا وكلمة السر «شريف عرفة»

طرحت الماسة للإنتاج الفني للمنتج هشام عبد الخالق البرومو الرسمي للفيلم السينمائي الجديد " الجريمة " للفنان أحمد عز ، وأثار جدلا بمجرد طرحه وتحقيقه مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي . فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد…

أحمد حمدي 1:49 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21 1:49 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21

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طرحت الماسة للإنتاج الفني للمنتج هشام عبد الخالق البرومو الرسمي للفيلم السينمائي الجديد ” الجريمة ” للفنان أحمد عز ، وأثار جدلا بمجرد طرحه وتحقيقه مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب وماجد الكدواني تأليف وإخراج شريف_عرفة و للمنتج هشام_عبد_الخالق  وسيتم طرحه بالسينمات 29 ديسمبر الجاري .

ماجدة موريس : مثيرا للجدل وله أفكار تستحق المناقشة وفنيا مؤكد أن يكون فيلما سينمائيا جيدا

قالت الناقدة ماجدة موريس إن عز وشريف لديهما خبرة وتجارب كبيرة السنين الماضية وسجل قوي في السينما المصرية .

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وأضافت: “لذلك سيكون فيلم الجريمة مثيرا للجدل وله أفكار تستحق المناقشة وفنيا مؤكد أن يكون فيلما سينمائيا جيدا من ناحية الصنع والتنفيذ”.

وتابعت: “فيلم شريف عرفة الذي قدمه مع أحمد عز كان الممر وكان منفذ بشكل مميز ، وفيلم العارف أيضا لأحمد عز الأخير كان جيد التنفيذ وأداؤه فيه كان مميزا “.

وقالت موريس: ” حقيقة هو من أفضل الممثلين في السينما المصرية خلال السنين الأخيرة بجانب كريم عبد العزيز وأحمد السقا وغيرهم”.

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محمود قاسم : شريف عرفة لايقوم بعمل فني سينمائي إلا لو كان مقتنعا به وفي المضمون

بدوره، يرى الناقد السينمائي محمود قاسم أن أي فنان يعمل مع المخرج شريف عرفة محظوظ حقيقيا ، لأنه مخرج قادر على توظيف الممثل وتقديمه في توليفة جديدة مثلما قدم الفنان محمد هنيدي الفترة الماضية بفيلم مميز هو “النمس والإنس” وأعاد به نجومية هنيدي وبريقها في السوق مرة أخرى بعد سنوات.

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وأشار قاسم إلى أن أحمد عز ممثل جيد ويملك خامة مميزة في التمثيل ، وحينما يعمل مع شريف عرفة كمخرج فنحن ننتظر عملا سينمائيا رائعا .

وأكد أن شريف عرفة لايقوم بعمل فني سينمائي إلا لو كان مقتنعا به وفي المضمون مثل الراحل صلاح أبو سيف ، وحقيقة ماقدمه في 2021 هو أفضل أفلام العام وننتظر فيلم الجريمة منه لأنه سيكون علامة في بداية 2022 .

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بقلم أحمد حمدي

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