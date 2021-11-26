بعد طرحه في الصين.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo Reno 7

طرحت شركة أوبو الصينية سلسلة Oppo Reno 7 الجديدة، التي تضم 3 هواتف ذكية في الفئة السعرية المتوسطة، وتدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، علي أن يتم طرحها عالميا قريبا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 7

أبعاد الجهاز :156.8×72.1×7.6 مم

الوزن : 185 جراما.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 5G.

الشاشة من نوع أموليد مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل

معالج كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة.

نظام تشغيل آندرويد 11 مع واجهة أوبو color os 12

الذاكرة والرامات:8 جيجا رام مع 128 جيجا او 256 جيجا او 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا :أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية الأساسية 64 ميجا بيكسل الثانية 8 ميجا بيكسل و، الأخيرة 2 ميجا بيكسل الهاتف

يدعم مستشعر الـNFC وبصمة أصبع أسفل الشاشة.

كما يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهه

يأتي الهاتف بطارية قدرة 4500 مللي أمبير .

سعر وألوان هاتف oppo reno 7



الهاتف مطروح في الصين بثلاث الوان هي الأسود والأزرق والذهبي.

ويصل سعر هاتف Oppo Reno 7 الجديد في السوق الصينية للنسخة الـ128 جيجا ورامات 8 جيجا رام الي 420 دولار ما يعادل 6600 جنيه .



بينما تصل سعر النسخة الـ256 جيجا ورامات 8 جيجا رام الي 470 دولارا أي حوالي 7400 جنيه، ويبلغ سعر النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 515 دولارا ما يعادل 8100 جنيه .

مزايا هاتف oppo reno 7

الهاتف مزودا بطبقة زجاجية للحماية من جوريلا جلاس 5.

واجهة أوبو color os الإصدار الحادي عشر المبنية علي نظام تشغيل آندرويد 11.

معالج رسوميات مدمج Mali-G68 MC4.

تسجيل فيديوهات بجودة فائقة تصل إلى 4K@30fps.

دعم الاتصال عن طريق NFC.

توفير المستشعرات الأساسية مثل التقارب، التسارع، الجيروسكوب، البوصلة.

عيوب هاتف oppo Reno 7

ارتفاع سعر الجهاز مقارنة بالمنافسين مثل شاومي11 T برو

لا يدعم إضافة كارت ميموري إضافي.

لا يوجد مدخل سماعات 3.5 مم.

عدم وجود مستشعر OIS لتثبيت الصور ومقاطع الفيديو من الاهتزاز.

الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار لا يوجد راديو FM.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.