بعد طرحها محليا.. أسعار ومواصفات سيارات لادا لارجوس 2020 (صور)

أعلنت مجموعة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “لادا” في مصر، أسعار سيارات لادا لارجوس 2020 الفئة الأولى بقيمة 200 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 225 ألفا، والفئة الثالثة بـ235 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مايو الحالي.

وينتمي طراز «لادا لارجوس» لفئة السيارات العائلية «الفان»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات “مانيوال” سعة 1600 سي سي – ينتج 87 “حصان”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4470 مم العرض 1750 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 135 لتر سعة خزان الوقود 50 لتر

مواصفات لادا لارجوس 2020

زودت سيارات «لادا لاجروس» الفئة الأولى “5 مقاعد” بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS + BAS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD”.

واحتوت على جنوط 15 بوصة، وزجاج مظلل، وإضاءة الشنطة الخلفية، وقفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية وامكانية ضبط مقعد السائق، وعدد 3 مساند رأس خلفية، خاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها”.

لادا لاجروس 2020

دعمت طرازات «لادا لاجروس» الفئة الثانية “7 مقاعد” بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS + BAS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD”.

وزودت بجنوط 15 بوصة، وزجاج مظلل، وإضاءة الشنطة الخلفية، وقفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية وامكانية ضبط مقعد السائق، وعدد 3 مساند رأس خلفية، خاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها”.

وتقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية ومنها “عدد 2 مساند خلفية، و نظام تدفئة بالمقاعد الأمامي، ومكييف هواء AC، ومقاعد خلفية”.