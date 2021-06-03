بعد طرحها رسميًا.. «غبور» تكشف عن أسعار سيارات «شانجان CS55» الجديدة

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجيلي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين اليوم أسعار سيارات «شانجان CS55» التى تم تقديها عبر 3 فئات في السوق المحلية، خلال يونيو الحالى.

ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «شانجان»، حددت أسعار طرازات «شانجان CS55» الفئة الأولى بنحو 320 ألف جنيه.

وقدرت سيارات «شانجان CS55» الفئة الثانية بسعر 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة بلغت 365 ألف جنيه، في السوق المحلية

وينتمي طراز «شانجان CS15» لفئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الحجم، مزودة بحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 “حصان”، متصل بناقل حركة سداسيي السرعات “أوتوماتيك”.