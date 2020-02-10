بعد طرحها بساعات.. أغنية «سقف» لرامي جمال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت أغنية الفنان رامي جمال “سقف”، جميع المنصات الإلكترونية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، وتجاوزت أعداد المشاهدة على “يوتيوب” 1.1 مليون، إضافة للبحث في جوجل وتويتر، ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وعلق رامى جمال علي الأغنية قائلاً: “كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة أنا بحبكم، وبحاول أنا وكل اللي ساعدوني في صناعة الأغنية دي وتصويرها، والنجوم اللي شرفوني بوجودهم اننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم”.

ويظهر في كليب “سقف” كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم محمود عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات.

بجانب عدد من الإعلامين، مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد “أنا لوحدى” مع شركة “نجوم ريكوردز”، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، والتوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن وقدم ما يقرب من 9 أغنيات.

ttps://www.youtube.com/watch?v=VD6PJkd6mhA

