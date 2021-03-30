بعد طرحها أقل من أسبوعين.. «هوندا سيتي» تنضم لقائمة «الأوفر برايس»

كشف رصد أجرته “المال” عن تطور أسعار السيارات في مصر، عن انضمام طراز «هوندا سيتي» لقائمة السيارات التى تباع بنظام «الأوفر برايس» من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفًا.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» فى مصر، أعلنت يوم 18 مارس الجاري عن طرح الجيل الخامس من سيارات هوندا سيتي 2021 عبر تقديم فئة واحدة بسعر 345 ألف جنيه.

وينتمي طراز «هوندا سيتي » لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.



مواصفات هوندا سيتي 2021

تقدم سيارات هوندا سيتي موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist، نظام مراقبة ضغط الإطارات”.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 15 بوصة، مصابيح أمامية هالوجين، امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت، ومثبت السرعة، وخاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، وامكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية”.

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالربط عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك، عدد 2 مدخل USB)، وغيرها.

وتحتوى طرازات «سيتي 2021» الفئة الثانية على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية Sporty Black، ومصعد خلفي رياضي، وعجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة، وغيرها”.