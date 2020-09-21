سيـــاســة

بعد ضغوط «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا».. وزير الدفاع الأسبق في مالي رئيسا مؤقتا

عقب انقلاب شهدته مالي في 8 أغسطس.
المال - خاص 1:14 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 1:14 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التليفزيون الرسمي في مالي أعلن الاثنين تعيين وزير الدفاع الأسبق “با نداو” رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وأوضحت أن شبكة “فرانس 24” الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية نقلت هذا الخبر فى نبأ عاجل لها من دون التطرق للمزيد.

واجتمعت الإثنين الهيئة المكلّفة بتسمية رئيس انتقالي لمالي ليتولى إدارة البلاد في الأشهر المقبلة عقب الانقلاب التي شهدته مالي في 8 أغسطس.

اقرأ أيضا  حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لتعريض حياة طفلتهما للخطر

وجاء اجتماع الهيئة التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم حاليا، على خلفيه الضغوط التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل المضي سريعا في تسمية رئيس يتولى السلطة لفترة انتقالية تستمر بضعة أشهر وتمهّد لعودة الحكم المدني. بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بوابة أفريقيا الإخبارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

نصب نفسه رئيسًا للمجلس العسكري.. أول تصريح لقائد انقلاب مالي

المال - خاص 3:46 م, الخميس, 20 أغسطس 20

بعد اعتقال الرئيس المالي .. التلفزيون الرسمي يوقف البث استعدادا لبيان الانقلاب

المال - خاص 10:41 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20