بعد ضغوط «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا».. وزير الدفاع الأسبق في مالي رئيسا مؤقتا

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التليفزيون الرسمي في مالي أعلن الاثنين تعيين وزير الدفاع الأسبق “با نداو” رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وأوضحت أن شبكة “فرانس 24” الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية نقلت هذا الخبر فى نبأ عاجل لها من دون التطرق للمزيد.

واجتمعت الإثنين الهيئة المكلّفة بتسمية رئيس انتقالي لمالي ليتولى إدارة البلاد في الأشهر المقبلة عقب الانقلاب التي شهدته مالي في 8 أغسطس.

وجاء اجتماع الهيئة التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم حاليا، على خلفيه الضغوط التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل المضي سريعا في تسمية رئيس يتولى السلطة لفترة انتقالية تستمر بضعة أشهر وتمهّد لعودة الحكم المدني. بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بوابة أفريقيا الإخبارية.