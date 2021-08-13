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بعد ضبطه.. المتهم بقتل طفل بالجيزة: «خنقته بحبل لسرقة مركبة توك توك»

يبلغ من العمر 11 عامًا.
أماني عوض 7:16 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 7:16 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل طفل في محافظة الجيزة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، بعدما تبين أنه تخلص منه بهدف سرقة مركبة “توك توك” خاص به.

كان مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طالب -يبلغ من العمر 11 عامًا- ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

وبسؤال والده قال إن نجله خرج بمركبة “توك توك” الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقتها.

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وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة “توك توك” صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق، ولدى وصولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة “توك توك”، ولاذ بالهرب.

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وأرشد عن المركبة لدى عميليه “سيئ النية” مبيض محارة، مزارع -مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما، وكذا ضبط مركبة “توك توك” المستولي عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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