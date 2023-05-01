بعد ضبطه.. التحقيقات: صاحب تطبيق «فيجور» غسل 40 مليون جنيه من أموال الضحايا

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مسجل خطر متهم بارتكاب جريمة غسـل أموال بنحو 40 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال تلقي الأموال من المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية بتطبيق”فيجور”.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص له معلومات جنائية “مسجل خطر”، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق “فيجور” الإلكتروني، بزعم استثمارها لهم في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.

واتضح من التحريات أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية، بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية، تأسيس شركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

ولفتت التحريات إلى أن المتهم تعمد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.