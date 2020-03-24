بعد ضبطهم.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشاركين بمسيرة الإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عدد من المشاركين في التجمع بمسيرة ضد فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الإثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تم ضبطهم لمشاركتهم في التجمع.

كانت محافظة الإسكندرية شهدت أمس تجمع لعدد من المواطنين، نظموا مسيرة هتاف وتكبير ضد فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء قرر منع إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، ضمن إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، واتخذ حزمة قرارات في هذا الشأن.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 366 و19 حالة وفاة.

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين اليوم الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وكتب السيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: “لقد أقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وهي إجراءات ملحة لمنع انتشار الفيروس“.

وأضاف الرئيس: “أهيب بجميع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وسيتم التصدي لأي مخالفة لها بمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون”.

وقررت الحكومة اليوم حظر حركة المواطنين على الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم باستثناء خدمة التوصيل للمنازل.

وشملت القرارات الحكومية كذلك غلق كل النوادي وصالات الألعاب بالكامل، وغلق جميع الكافتريات والملاهي الليلية، وأي محال تتيح التسلية والترفيه بالكامل لمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات أيضا تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتصاريح العمل ورخص البناء وغيرها باستثناء مكاتب الصحة.