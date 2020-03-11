بعد ضبطهما.. اعترافات السائق ومصور فيديو واقعة التنمر ضد شاب صيني

قال السائق إنه كان شديد السعال فخشيت وأنزلته من السيارة على الطريق الدائري.

“كنت بمزح”، بتلك الكلمات قال مصور فيديو واقعة التنمر ضد شاب صيني، شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وتداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء اعترافاته في التحقيقات، بعد إلقاء أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض عليه، وسائق السيارة التي استقلها الصيني وأنزله منها على الطريق الدائرى.

التنمر على شاب صيني

البداية على خلفية متابعة أجهزة الأمن، لما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا إنزال أحد قائدى السيارات الملاكي، لشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بالطريق الدائرى، والاستهزاء به والتنمر عليه.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول، تم تصويره أعلى الطريق الدائرى، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

الصيني عمره 31 عامًا

وأمكن تحديد هوية المجني عليه، عمره 31 عامًا، يعمل مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية _الصين_ مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص، سائق، مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. السائق ومصور فيديو واقعة التنمر ضد شاب صيني

السائق: كان مستمر السعال فخشيت الإصابة

وأقر أنه اصطحب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية.

وأضاف أنه أثناء سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته، فأنزله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو، والقائم بنشره على موقع التواصل الاجتماعي.

مصور الفيديو: كنت بمزح وحذفته

وتبين أنه مهندس، ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، وألقى القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح.

وأضاف أنه حذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، مع العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.