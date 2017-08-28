بعد ضبطها في قضية الرشوة.. أمن الدولة تواجه الخولي بالمضبوطات

نجوى عبد العزيز: تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشارين خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول والمستشار محمد وجيه، التحقيق مع سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال؛ على خلفية اتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح. وتم ت

نجوى عبد العزيز:

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشارين خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول والمستشار محمد وجيه، التحقيق مع سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال؛ على خلفية اتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وتم ترحيل المتهمين إلى مبنى النيابة بالقاهرة، حيث تواجه النيابة المتهمين بالتسجيلات والمضبوطات والأموال التى تم ضبطتها بالقضية، وهم سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال: هم جهاد ط صاحب شركة المالكة لقاعات أفراح وحفلات وقرية لازوردى باى _ عادل الس و٣ مقاولين من داون تاون.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على سعاد الخولي داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في وقائع الفساد، وتبين من التحريات تقاضي الخولي مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها مليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت من دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، إلى جانب إعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.

وأضافت أن سعاد الخولي تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها، وبالعرض على النائب العام صدر قرار بضبط جميع أطراف الوقائع، حيث داهمت الهيئة مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات.