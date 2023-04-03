بعد ضبطها أثناء عودتها من الخارج.. حبس البلوجر سلمى الشيمي 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سلمى الشيمي بلوجر أزياء، والصادر في حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك أثناء عودتها قادمة من إحدى الدول، لاتهامها بنشر فيديوهات تحوى على الإيحاءات والحركات المنافية للآداب.

وسبق اتهام البلوجر سلمى الشيمي في إحدى القضايا وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية

وبمواجهتها أقرت بعرضها صور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار زيادة أعداد متابعيها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.