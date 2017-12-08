بعد صعود درامي.. بيتكوين تفقد خُمس قيمتها في 10 ساعات

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنفقدت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خُمس قيمتها في 10 ساعات فقط من التداولات، اليوم الجمعة، لتصل إلى 14400 دولار بعد أن سجلت صعودًا دراميًّا بنسبة 40% في 48 ساعة، ما أثار المخاوف من أن تنهار قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لرويترز.وفي يوم مثير، قفزت بيت

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





فقدت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خُمس قيمتها في 10 ساعات فقط من التداولات، اليوم الجمعة، لتصل إلى 14400 دولار بعد أن سجلت صعودًا دراميًّا بنسبة 40% في 48 ساعة، ما أثار المخاوف من أن تنهار قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لرويترز.

وفي يوم مثير، قفزت بيتكوين، أمس، من مستوى 15900 دولار ببورصة بيتستامب في لوكسمبورج إلى 16.666 الف دولار، قبل أن تهبط، صباح اليوم، إلى 13482 ألف دولار، لتفقد نحو 19% من قيمتها، ثم عادت إلى مستوى 14400 دولار، وهو مستوى أقل بنسبة 13% مقارنة بسعرها أمس.

وقال نيجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير الاستشارية، إن بيتكوين قامت بحركة تصحيحية بعد صعود محموم، وأضاف أن المتداولين عليهم أن يتوقعوا مزيدًا من تأرجح العملة خلال الفترة المقبلة.