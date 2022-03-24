سيــارات

بعد صعود الدولار.. أسعار سيارات «إم جي ZS» تقفز 32 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 314.9 ألف جنيه
أحمد عوض 2:33 م, الخميس, 24 مارس 22 2:33 م, الخميس, 24 مارس 22

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة تتراوح بين 29 إلى 32 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 314 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 282 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 329 ألفًاو 990 جنيهًا، مقارنة بنحو 297 ألفًا و990 جنيهًا.

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وارتفعت أسعار طرازات “ام جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 344 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 315 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت على مدار اليومين الماضيين موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى نحو 18.3 جنيهًا في بعض البنوك المصرفية.

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في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الأثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب، – كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

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بقلم أحمد عوض

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