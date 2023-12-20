بعد صعود «الأوفر برايس».. أسعار سيارات «نيسان صني» تصل إلى 800 ألف جنيه

في رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات خلال الأسبوع الحالي، فقد شهد ارتفاعًا في قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى تفرضها الشركات والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس» على طرازات نيسان صني لتصل إلى 187 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو 800 ألف جنيه للفئات الأعلى.

و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات نيسان صني لدى شركات التوزيع والتجار:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات A/T SUPER SALOON 613 800 187 القيمة بالألف جنيه

وتأتي «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوى طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».