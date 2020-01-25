بعد صعوده 13% الأسبوع الماضي.. توقعات باستمرار ارتفاع سهم بنك تنمية الصادرات

يرى محللون أن سهم بنك تنمية الصادرات سيواصل ارتفاعاته الأسبوع الحالي، مدعوما بقانون البنوك الجديد، والذي تتيح أحد مواده للأجانب التداول على أسهم البنك، بعدما كان ذلك محظورا في السابق.

وكان سهم بنك تنمية الصادرات أحرز ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي اقترب من 13% إلى مستوى 9.7 جنيه، بإجمالي تداولات 100 مليون جنيه.

بدعم الاستفادة من قانون البنوك الجديد

وقال خبراء إن السهم سيواصل الصعود الأسبوع الحالي مستفيدا من قانون البنوك الجديد – جاري مناقشته حاليا بمجلس النواب-.

وتوقع إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن سهم البنك سيتجه نحو 9.75 جنيه، ثم 10 جنيهات الأسبوع الحالي، مدعوما بقانون البنوك الجديد.

وقالت دعاء زيدان عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن سهم بنك تنمية الصادرات سيواصل صعوده الأسبوع الحالي مدعوما بقانون البنوك الجديد، والذي يتيح للأجانب التداول على السهم.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات، أصدر الأسبوع الماضي بياناً لتوضيح ما أثير عن أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي سيلغي المادة رقم 6 من قانون إنشاء البنك، والخاصة بقصر تملك أسهم البنك على المصريين وبالتالي سيسمح للأجانب بشراء سهم البنك.