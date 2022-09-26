«بعد صدور حكم لصالح شركة أمريكية ضد مصريين».. نقيب الفلاحين: الجهل بالقانون لا يعتبر عذرًا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، عقب إصدار محاكم مصرية أحكام لصالح إحدى الشركات الأمريكية ضد فلاحين مصريين زرعوا نوعًا من العنب الاسود الخالي من البذوز، تمتلك الشركة حقوق ملكيته، إن الجهل بالقانون لا يعفي المدانون به من العقوبة.

ولفت إلى أن اتفاقية حماية الأصناف النباتية UPOV التي وقعت عليها مصر تجيز ما حدث للفلاحين بهدف حمايتها وحفظ حقوق المالكين.

وأضاف “أبو صدام” أن هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها، ولكن صدرت أحكام مؤخرًا في نفس الإطار باقتلاع أصناف نباتية، قام مزارعون بزراعتها دون دفع حق الشركات المالكة أو حصول المزارعين علي حق الزراعة من وكلاء الشركة.

وأكد أن مصر انضمت للاتفاقية الدولية (upov) في مارس 2017، ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الاتفاقية، وبذلك أصبحت مصر ملتزمة بكل بنود الاتفاقية، والتي تنص على حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية الجديدة.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه يطالب قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بزيادة التوعية والإرشاد بكل ما هو جديد في المجال الزراعي لزيادة وعي المزارعين، ومنعهم من الوقوع تحت طائلة القانون في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة أسس عام 1961 ومقره جنيف بسويسرا ويهدف بجانب حماية الأصناف النباتيه الي حفظ حقوق الدول والشركات والباحثين ويحمي منتجهم مما يساهم في التنميه الزراعيه بتشجيع الشركات والباحثين في تطوير وانتاج اصناف نباتية جديدة.

وأكد عبدالرحمن أن بإمكان أي مزارع زراعة أي صنف بعد موافقة أصحاب الملكية الفكرية له، أو موافقة وكلائهم بعد سداد الأسعار الرسمية من حقوق أصحاب الملكية، وأن مصر تعامل كل أعضاء الاتحاد بالمثل مما يحافظ علي الأصناف المصرية من السرقة، ولذا علينا تسجيل أصنافنا الزراعية الجديدة في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية.