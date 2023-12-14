بعد شكوى عبر «فيس بوك».. إزالة عمود إنارة آيل للسقوط في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك، من تعليق مدعوم بصور تضمن وجود عمود إنارة آيل للسقوط بأحد الشوارع بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالحي، تمكنت الأجهزة المعنية من خلع عمود الإنارة المشار إليه وإزالة أسباب الشكوى.

على صعيد آخر، تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان، دمياط من توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود مديرية أمن أسوان عن ضبط قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الهيروين، بحوزة متهم له معلومات جنائية، وتنفيذ 608 أحكام قضائية.

وتمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط قضيتي إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي و3 طلقات، بحوزة متهمين لهما معلومات جنائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.