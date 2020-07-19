بعد «شكاوى عديدة».. الكنيسة الأرثوذكسية تجرد القمص رويس عزيز خليل من الكهنوت

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تجريد القمص رويس عزيز خليل من الكهنوت وإعادته إلى مسماه العلماني، بعد شكاوى عديدة ضده لم تكشف عنها

ونشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، عبر صفحته بفيسبوك صورة من قرار تجريد الكاهن من رتبته.

وجاء في القرار: “تقرر تجريد القمص رويس عزيز خليل من الكهنوت، وعودته لاسمه العلماني يوسف عزيز خليل”.

وأرجع القرار ذلك إلى “الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية من بعض أفراد شعب كنيسة مارجرجس بالفكرية-أبوقرقاص، كذلك من أمريكا وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكلريكي، والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة”.

وأضاف القرار أنه بذلك الأمر تكون انقطعت صلته بالكهنوت والخدمة بالكنيسة.