بعد شكاوى المواطنين.. «حماية المستهلك» يشن حملات على المخابز والأكشاك في فيصل (صور)

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المخابز والأكشاك المتواجدة في نطاق منطقة فيصل بالجيزة، بعد تلقيه عدة شكاوى من المواطنين عن أحد الأكشاك الذى يبيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، وشكوى أخرى عن جودة الخبز المقدم للمواطنين من أحد المخابز السياحية.

ووفقا لتصريحات مصادر داخل الجهاز لـ«المال» شن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على جميع المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وقالت المصادر، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية شنوا حملات مكثفة على المخابز والأكشاك المتواجدة في شارع العمدة خلف شركة المطاحن والبنك الأهلي ومعرض أهلا رمضان في فيصل لفحص عدة شكاوى واردة من المواطنين، لافتة إلى أن الحملة استهدفت الأماكن المبلغ عنها للتأكد من الشكاوى الواردة للجهاز.

حملة حماية المستهلك على مخابز فيصل

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر لـ«كشك» للبيع بأزيد من السعر المعلن بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلع المتواجدة بداخلة، لافتة إلى أنه خلال فحص عدد من المخابز تم تحرير محضر لمخبز سياحى لبيعه بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشارت إلى أن الجهاز يستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين على مدار اليوم والساعة بداية من التاسعة صباحا حتى الساعة 12 مساءً يوميا، لافتة إلى أنه خلال ورود الشكوى للجهاز يتم العمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال رجال الضبطية القضائية التابعة للجهاز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.

حملة الجهاز على الأكشاك

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ألزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بمع التنبيه على أن تشمل الفاتورة : «اسم التاجر أو الشركة وعنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء» بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك.