بعد شكاوى أهالى براني.. محافظ مطروح يكلف جهات بتطوير الوحدة الصحية
معتز محمود:كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عدة جهات بمعاينة الوحدة الصحية التى تخدم سكان حى الزهور بمدينة برانى، وتنفيذ ما تحتاج اليه من أعمال، وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح. وأضاف المصدر أنه تم تكليف كل من الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، رئيس مدينة برانى، واللواء شريف فا
معتز محمود:
كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عدة جهات بمعاينة الوحدة الصحية التى تخدم سكان حى الزهور بمدينة برانى، وتنفيذ ما تحتاج اليه من أعمال، وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.
وأضاف المصدر أنه تم تكليف كل من الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، رئيس مدينة برانى، واللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب بمطروح بتنفيذ الأعمال اللازمة لعمل الوحدة الصحية بالشكل المناسب.
وأشار المصدر إلى أن قرار المحافظ يأتى رداً على الشكوى المقدمة من سكان حى الأمل بمدينة برانى والتى أشاروا فيها إلى سوء حالة الوحدة الصحية التى تخدم المنطقة.
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح منذ أيام عن دفع قافلة طبية لمركز برانى والقرى التابعة لها يومى 10 – 11 من مايو الجارى تضم التخصصات الطبية والأدوية ومستلزمات طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.