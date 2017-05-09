بعد شكاوى أهالى براني.. محافظ مطروح يكلف جهات بتطوير الوحدة الصحية

معتز محمود:كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عدة جهات بمعاينة الوحدة الصحية التى تخدم سكان حى الزهور بمدينة برانى، وتنفيذ ما تحتاج اليه من أعمال، وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح. وأضاف المصدر أنه تم تكليف كل من الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، رئيس مدينة برانى، واللواء شريف فا

معتز محمود: