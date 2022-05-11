بعد شراكة استمرت 30 عاما.. «إلكترونيك آرتس» تنفصل عن «فيفا»

قررت شركة إلكترونيك آرتس (Electronic Arts Inc) الانفصال عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد شراكة دامت لنحو ثلاثة عقود، مما يوقف واحدا من أنجح امتيازات ألعاب الفيديو في العالم والذي جنى مبيعات بمليارات الدولارات، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن إلكترونيك آرتس قدمت “عرضا مهما” لفيفا من أجل حيازة الحقوق الحصرية لألعابه ورياضاته الإلكترونية لثماني سنوات، لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم لم تكن مستعدة لمنح جميع حقوق الألعاب وكرة القدم لناشر واحد فقط.

فيفا ستطلق ألعاب فيديو كرة قدم جديدة طورتها استوديوهات وناشرون آخرون

وقالت فيفا إنها ستطلق ألعاب فيديو كرة قدم جديدة طورتها استوديوهات وناشرون آخرون، لكنه أضاف أنه منح تمديدا جديدا قصير المدى لشركة إلكترونيك آرتس سبورتس لإطلاق “فيفا 23” في وقت لاحق من هذا العام.

عقد الشركة الحالي من المقرر أن ينتهي بعد نهائيات كأس العالم في قطر

كانت إلكترونيك آرتس قد أشارت قبل أشهر إلى أن العلاقة على وشك نهايتها. ومن المقرر أن ينتهي عقد الشركة الحالي بعد نهائيات كأس العالم في قطر، حيث يسعى فيفا إلى زيادة الإيرادات وتضغط إلكترونيك آرتس لتوسيع علامة فيفا التجارية لتشمل مجالات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال وملخصات الألعاب الحقيقية وأبرز أحداثها.

فيفا تسعى لمضاعفة مبلغ الـ 150 مليون دولار الذي تتلقاه سنويا من إليكترونيك آرتس

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن فيفا تسعى على الأقل لمضاعفة مبلغ الـ 150 مليون دولار الذي تتلقاه سنويا من إليكترونيك آرتس، أكبر شريك تجاري له، مضيفة أن هناك توقعات مختلفة لما يجب تضمينه في اتفاقية جديدة.

ومع ذلك ، فقد توافق الكيانان على الحفاظ على الشراكة حتى كأس العالم للسيدات الصيف المقبل.

وقالت إليكترونيك آرتس إنها تخطط لإطلاق نسخة جديدة من اللعبة في عام 2023 والتي سيكون لديها أكثر من 300 شريك ترخيص، منها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

صفقات الترخيص ستساعد إلكترونيك آرتس في الاحتفاظ بمعظم الأندية والنجوم الشهيرة

وذكرت نيويورك تايمز أن صفقات الترخيص ستساعد إلكترونيك آرتس في الاحتفاظ بمعظم الأندية والنجوم الشهيرة في العالم مع فرقهم ودورياتهم، على الرغم من أن كأس العالم والأحداث الأخرى التي يسيطر عليها فيفا لن يتم تضمينها بعد الآن.

إلكترونيك ارتس هي شركة متخصصة في تطوير ونشر وتوزيع برامج الترفيه التفاعلية، ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، لأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومشغلات الألعاب المحمولة والهواتف المحمولة، كما تقدم الشركة أيضًا خدمات متعلقة بالألعاب عبر الإنترنت.