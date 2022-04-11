بعد شرائه حصة 9.2 % في تويتر.. إيلون ماسك يقرر عدم الانضمام لمجلس إدارتها

قال رئيس تويتر التنفيذي، باراج أجراوال، إن إيلون ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة في الوقت الذي كان من المقرر أن يبدأ سريان مفعول تعيين ماسك السبت بعد الكشف الأسبوع الماضي عن استحواذه على حصة تبلغ 9.2 % في منصة التواصل الاجتماعي، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

رئيس تويتر التنفيذي: أبلغنا إيلون أنه لن ينضم إلى مجلس الإدارة

غرد أجراوال قائلاً: “أبلغنا إيلون في الصباح نفسه أنه لن ينضم إلى مجلس الإدارة”. وأضاف أن رئيس شركة تسلا لا يزال أكبر مساهم في تويتر وستظل الشركة منفتحة على مداخلاته.

وبعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان أجراوال، كتب ماسك تغريدة بوضع رمز تعبيري واحد لوجه باسم ثم حذفت التغريدة بعد ذلك.

ماسك يقترح تغييرات على خدمة الاشتراك المميزة في تويتر

وخلال عطلة نهاية الأسبوع اقترح ماسك تغييرات على خدمة الاشتراك المميزة في تويتر، التي يمنح فيها الشخص علامة مميزة باللون الأزرق، بما في ذلك خفض سعرها، وحظر الإعلانات، وإعطاء خيار الدفع بالعملة المشفرة دوجكوين.

وسأل ماسك أكثر من 81 مليون متابع له على الموقع إن كان تويتر “يحتضر”، وإن كان ينبغي تحويل مقره الرئيسي إلى ملجأ للمشردين.

ونشر استطلاعاً يسأل فيه إن كان يجب إزالة الحرف “دبليو” من Twitter، والخيار الوحيد هو إما “نعم” وإما “بالطبع”.

تويتر تعرض على ماسك مقعداً في مجلس إدارتها

وقال أجراوال إن تويتر عرضت على ماسك مقعداً في مجلس إدارتها إذ تعتقد الشركة أنه “أفضل طريق للمضي قدماً”، إذ يتعين على أعضاء مجلس الإدارة “التصرف بما يحقق أفضل مصالح الشركة وجميع المساهمين لدينا”.

وقال أجراوال معلقاً على قرار ماسك: “أعتقد أن هذا هو الأفضل”.

وأضاف: “كنا ومازلنا نقدر دائما آراء مساهمينا سواء كانوا أعضاء في مجلس إدارتنا أم لا”.

وماسك هو أكبر مساهم في الشركة، إذ يمتلك أكثر من أربعة أضعاف نسبة 2.25 % التي يمتلكها المؤسس المشارك لتويتر، جاك دورسي.

أسهم تويتر ترتفع بأكثر من 27 % الاثنين الماضي

وارتفعت أسهم تويتر بأكثر من 27 % الاثنين الماضي بعد الكشف عن حصة ماسك الجديدة.

وشعر العديد من موظفي الشركة مع ذلك بالاستياء من الإعلان عن أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أصبح أكبر مساهم في الشركة ودُعي لاحقاً إلى الانضمام إلى مجلس الإدارة.

وكان هناك قلق، بحسب مطلعين في الشركة، من نوع التأثير الذي قد يحدث في قدرة شركة وسائل التواصل الاجتماعي على تعديل المحتوى في المستقبل.