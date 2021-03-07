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بعد شبهة احتكار.. الاتحاد الأوروبي : تحقيق في صفقة ايون مع ويليس تاورز واتسون

لاحتمالية وجود أثار سلبية على المنافسة
مروة عبد النبي 10:37 م, الأحد, 7 مارس 21 10:37 م, الأحد, 7 مارس 21

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 كشف تقرير عن وجود تحذير من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإحتكار بشأن عملية الإندماج التى اقترحها وسيط التأمين وإعادة التأمين ايون مع ويليس تاورز واتسون مالم تقدم الشركة تنازلات

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجرى تحقيقا عميقا على الصفقة وحول شبهة الاحتكار، مشيرا إلى المخاوف من احتمال أن يكون لها آثار سلبية على المنافسة.

ولفتت المفوضية الأوروبية (EC) إلى تحقيقها لاحقًا بينما كانت تنتظر المزيد من المعلومات والتفاصيل وهدف الصفقة من ايون

وفي أحدث تطور للصفقة ، التي من المقرر أن تكتمل في النصف الأول من عام 2021 ، أشار التقرير إلى أن هناك قيادتين بشركتى إيون ووويليس تاورز واتسون على صلة وثيقة بالصفقة، وأن شركة أون تواجه تحذيرًا من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار ما لم تقدم تنازلات في الأسابيع المقبلة.

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المفوضية الأوربية تعد بيان اعتراضات على صفقة الاندماج

وقالت مصادر بوكالة رويترز إن المفوضية الأوروبية تعد بيان اعتراضات ، وورقة اتهام تشرح الضرر التنافسي المحتمل نتيجة الاندماج الضخم مابين ايون وويليس تاورز واتسون .

وأضافت أنه بالطبع ، من المرجح أن يؤدي هذا إلى تمديد العملية التنظيمية ويمكن أن يحرك تاريخ الإغلاق إلى عام 2021 أكثر مما كانت تأمل  شركة إيون.

لتجنب ذلك ، ذكرت وكالة رويترز أنه سيتعين وسيط التأمين وإعادة التأمين “إيون” تقديم تنازلات لمعالجة مخاوف المنظمين بشأن المنافسة.  

وكما هو الحال في أوروبا ، أثيرت مخاوف المنافسة أيضًا في نيوزيلندا وأستراليا ، على الرغم من أن Aon و WTW قد استشهدتا سابقًا بمجموعة من الديناميكيات التنافسية للدفاع عن مجموعتهما المقترحة.

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هذه الصفقة ، التي ستكون أكبر عملية اندماج أو استحواذ لوسطاء التأمين وإعادة التأمين في التاريخ ، قد جذبت بالتأكيد الكثير من الاهتمام  مؤخرًا ، يشمل هذا من المستثمرين في المراجحة في الاندماج ومساحة صندوق التحوط المدفوعة بالحدث، بحسب المصدر ذاته.

30 مليار دولار قيمة الصفقة و80 مليار حجم الأصول

ومن المعروف أن شركة “AON” ايون للخدمات المالية والاستثمارية البريطانية وافقت علي الإستحواذ علي وسيطها المنافس ويليس تاورز واتسون العام الماضى ” Willis Towers Watson “ ؛ لتصبح الشركتان أكبر وسيط للتأمين وإعادة  التأمين علي مستوي العالم، وتبلغ قيمة الصفقة 30 مليار دولار.

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وبموجب الإستحواذ ، تصل قيمة الأصول والأسهم للكيانين 80 مليار دولار

وقال جريج كيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Aon ، إن الاستحواذ سيؤدي لإنشاء منصة أكثر ابتكارًا ، قادرة على تقديم نتائج أفضل لجميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والزملاء والشركاء والمستثمرون

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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