نقل وملاحة

«بعد شائعة تكريم كمساري قطار منوف».. وزير النقل: على وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر

مؤكدًا أنه عار تمامًا من الصحة
مدحت إسماعيل 5:42 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 5:42 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب وزير النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل، مشيرًا الى نشر عدد من المواقع الإلكترونية خبر تكريم كمساري واقعة قطار منوف، مؤكدًا أنه عار تمامًا من الصحة.

وتابع وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن وزارة النقل قامت بنفيه فورًا، حيث إنه تم تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على أرواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث.

اقرأ أيضا  «النقل» توزع أعمالًا بقيمة 8 مليارات جنيه على 9 شركات محلية

وأشار الى ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، خاصة أن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام.

ولفت إلى أن هناك اقبالا كبيرا جدا على السكك الحديدية، وأنه لا زيادة في أسعار التذاكر، وأنه يتم باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالسكة الحديد .

اقرأ أيضا  وزير النقل: بدء إزالة التعديات الهشة على خطوط السكة الحديد بالإسكندرية

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تطوير قطار أبو قير الذي ينقل 71000 راكب يوميًا في الوقت الحالي، والذي لم يطرأ عليه أي تغيير.

وأضاف انه لا بد أن نواكب التطور في وسائل النقل الحالية حيث نعمل على مشروع جديد وهو مشروع مترو ابو قير والذي سينقل 60,000 راكب/ الساعة / اتجاه باجمالي 1.4 مليون راكب يوميا بمعدل 20 ضعفا، حيث يعد تحويل هذا القطار الى مترو نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل في مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح : استقبلنا 11 رحلة شارتر بإجمالي 1500 سائح منذ مايو الماضى

معتز محمود 4:53 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

وزير النقل: وصول أول قطار مونوريل لميناء الإسكندرية

مدحت إسماعيل 4:52 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة اليوم

أماني العزازي 2:55 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«الأوروبي للإعمار» يوافق على قرض بـ 29.6 مليون دولار لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف

سمر السيد 1:34 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«ربيع» : الكراكة «حسين طنطاوي» تصل قناة السويس وتنضم لأسطول الهيئة

نادية سلام 12:45 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«مواصلات مصر» تدير النقل الداخلى فى المدن الجديدة لمدة 15 عاما

أحمد عاشور 9:11 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21