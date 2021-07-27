«بعد شائعة تكريم كمساري قطار منوف».. وزير النقل: على وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر

مؤكدًا أنه عار تمامًا من الصحة

طالب وزير النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل، مشيرًا الى نشر عدد من المواقع الإلكترونية خبر تكريم كمساري واقعة قطار منوف، مؤكدًا أنه عار تمامًا من الصحة.

وتابع وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن وزارة النقل قامت بنفيه فورًا، حيث إنه تم تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على أرواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث.

وأشار الى ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، خاصة أن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام.

ولفت إلى أن هناك اقبالا كبيرا جدا على السكك الحديدية، وأنه لا زيادة في أسعار التذاكر، وأنه يتم باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالسكة الحديد .

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تطوير قطار أبو قير الذي ينقل 71000 راكب يوميًا في الوقت الحالي، والذي لم يطرأ عليه أي تغيير.

وأضاف انه لا بد أن نواكب التطور في وسائل النقل الحالية حيث نعمل على مشروع جديد وهو مشروع مترو ابو قير والذي سينقل 60,000 راكب/ الساعة / اتجاه باجمالي 1.4 مليون راكب يوميا بمعدل 20 ضعفا، حيث يعد تحويل هذا القطار الى مترو نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل في مصر.