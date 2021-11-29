بعد سيول أسوان.. تعرف على أهمية وثيقة حماية المسكن ضد مخاطر السيول والزلازل

وتغطى وثيقة حماية المسكن أخطار الحريق، الصواعق، أو الانفجار، و الأخطار الطبيعية كالزلازل والسيول والعواصف والحوادث الشخصية

تسبب التغير المناخى فى زيادة مظاهر المخاطر الطبيعية فى مصر ومن بينها مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والزلازل، وأدت السيول التى ضربت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية إلى تضرر عدد من المساكن وتوفر شركات التأمين المصرية وثيقة للتأمين على المسكن وحماية الأسرة والتى تمتد تغطياتها لتشمل المخاطر الطبيعية مثل السيول والزلازل والصواعق وغيرها، وتشمل تغطيات وثيقة حماية المسكن المباني وتضم الجراجات وحمامات السباحة والملاعب والأسوار … الخ.

تغطيات وثيقة حماية المسكن

وتشمل تغطيات الوثيقة كسر الزجاج والمرايا والأدوات الصحية والحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجته ، كذلك السكن البديل وتعويض الإيجار، فضلا عن المسئولية المدنية قبل الجيران / الغير والمسئولية المدنية قبل المالك، المسئولية المدنية لرب العمل.

وتغطى الوثيقة المسكن والأسرة ضد أخطار الحريق، الصواعق، أو الانفجار، والأخطار الطبيعية كالزلازل والسيول والعواصف والحوادث الشخصية، وفى حالة كون العميل من أصحاب العقارات أو المؤجرين ، فتمتد تغطية الوثيقة لحماية المالك فى حالة عدم حصوله على الإيجار من المستأجر نتيجة وقوع حادث، كما يوفر إقامة بديلة مؤقتة، نتيجة وقوع حادث.

التعويض يشمل الأثاث والأدوات المنزلية

ووفقا لوثيقة حماية المسكن تتعهد شركة التأمين بأن تقوم بتعويض “العميل” المؤمن له ، وذلك في حالة تحقق أى من الأخطار التالية بموجب هذه الوثيقة خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة تكون الشركة قد قبلت تجديدها كتابة ويكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها.

ويضم تعويض الوثيقة كلا من مصروفات المهندسين المعماريين وخبراء المعاينة وتكاليف إزالة الأنقاض الخاصة بها، وتضم المحتويات الأثاث والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية المملوكة للمؤمن له أو لأفراد أسرته أو خدمة المقيمين معه والخاصة بالاستعمال الشخصي والموجود داخل المسكن المبين بعاليه.

سكن بديل للمتضررين فى حالة عدم صلاحية السكن

وتستثنى الوثيقة من الأثاث والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية كلا من الديكورات وورق الحائط والأسقف الصناعية، الفراء واللوحات الفنية والنجف وكذا الأدوات الفضية أو الذهبية، بجانب المصوغات والمجوهرات المحفوظة فى الخزينة حديدية مثبتة بالمبنى.

ووفقا لشروط الوثيقة تدفع شركة التأمين لعميلها قيمة إيجار مسكن بديل أو الإقامة فى فندق حيث تتعهد الشركة في حالة وقوع أي من المخاطر لمحتويات المسكن ويترتب علي وقوعها عدم صلاحيته للسكن أن تدفع للعميل تعويضاً عن قيمة الإيجار الفعلي لأي مسكن بديل أو فندق ويجب ألا تتعدى الفترة التى يستحق عنها التعويض المدة اللازمة لإعادة السكن صالحاً للسكن أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقل.